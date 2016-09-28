Seyir halinde sosyal medya takibi!

28 Eylül 2016, Çarşamba
Bir yolcu, bindiği metrobüsün sürücüsünün bir taraftan direksiyon hakimiyetini sağlarken diğer taraftan cep telefonundan sosyal medya takibi yapmasını kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Şoför seyir halindeyken elindeki telefonu hiç bırakmadı.
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