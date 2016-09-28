Şehre inen domuzlar yoldan geçen polise saldırdı28 Eylül 2016, Çarşamba
M.G, " Akşam üzerine doğru spor yaptıktan sonra eve dönüyordum. Bir anda karşımda 30-40 yaban domuzu görünce şaşırdım. Cep telefonumu çıkartıp kayıt almaya başladığım sırada içlerinden biri bana doğru koşmaya başladı.Kayıttan çıkıp elime aldığım taşla domuzu korkutup ormana doğru kovalamaya başladım. Bu sırada diğer domuzlarda korkup orman kaçmak zorunda kaldı" dedi.
İlçenin Armutalan ve Siteler mahallesinde özellikle yaz mevsiminde dağda yiyecek bulmakta zorlanan çok sayıda yaban domuzu beslenmek için şehre iniyor.
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