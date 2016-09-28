Şehre inen domuzlar yoldan geçen e saldırdı

28 Eylül 2016, Çarşamba
Olay, ilçenin Şirinyer mahallesinde meydana geldi. Dağda yiyecek sıkıntısı çeken sayıları 30'u geçen domuz sürüsü beslenmek için erken saatlerde mahalleye indi. Bu sırada evine giden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memuru M.G , bir anda çok sayıda domuzu karşısında görünce cep telefonu ile görüntülemek istedi. Sürünün içinden irice bir yaban domuzu bu sırada korkup memurunun üstüne yürüdü. Domuzun geldiğini gören ,taşla karşılık verip domuzları ürküterek ormana geri gönderdi.
M.G, " Akşam üzerine doğru spor yaptıktan sonra eve dönüyordum. Bir anda karşımda 30-40 yaban domuzu görünce şaşırdım. Cep telefonumu çıkartıp kayıt almaya başladığım sırada içlerinden biri bana doğru koşmaya başladı.Kayıttan çıkıp elime aldığım taşla domuzu korkutup ormana doğru kovalamaya başladım. Bu sırada diğer domuzlarda korkup orman kaçmak zorunda kaldı" dedi.
İlçenin Armutalan ve Siteler mahallesinde özellikle yaz mevsiminde dağda yiyecek bulmakta zorlanan çok sayıda yaban domuzu beslenmek için şehre iniyor.
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