Derik'te yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi 2'si ağır 8 yaralandı

26 Eylül 2016, Pazartesi
’in Derik ilçesinde ilk bilgilere göre i aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
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