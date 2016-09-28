İstiklal Caddesi rengarenk klasik araçlarla doldu

28 Eylül 2016, Çarşamba
Beyoğlu’nda 50 gün devam edecek olan "Beyoğlu Hareketleniyor" inin ilki olan Antika i, renkli bir etkinlikle start aldı. İstiklal Caddesi, kapsamında rengarenk klasik araçlarla doldu.
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