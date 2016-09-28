Tekirdağ'da, birçok mağazadan elektronik eşya, ayakkabı, kıyafet ve market malzemesi çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Mağazalardaki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kiraladıkları bir otomobille Çanakkale'ye gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelilerin kullandığı otomobili durdurarak H.H. ve Ç.S'yi Çanakkale'de yakaladı.Otomobilde yapılan aramada, mağazalardan çalınan 3 cep telefonu ile çok sayıda elektronik eşya, kıyafet, ayakkabı, gözlük ve market malzemesi ele geçirildi. Öte yandan, bir mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin elektronik oyun konsolunu çantalarına koyarak mağazadan uzaklaştığı görülüyor.
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