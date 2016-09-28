Gökyüzündeki dev cisim Muğlalıları heyecanlandırdı 28 Eylül 2016, Çarşamba

Güvenlik güçlerinin de ne olduğunu henüz tanımlanamadığı cisim, ilk olarak, bugün saat 08.00'de, Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi'nde görüldü. Minibüs büyüklüğünde olduğu görülen cismin yerden yaklaşık 1000 metre yüksekte olduğu belirten mahalle sakinleri, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayımladı. Kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre hareket eden cisim Güneşli, Yaka, Dere, Bayır, Seki mahallerinin üzerinden geçti. Mahalle sakinlerinin komşu mahallelerdeki akrabalarını arayarak gökyüzüne bakmasını istemesiyle, cismi görenlerin sayısı hızla arttı.

"BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"

Cem Yılmaz'ın filminde kullandığı "Bir cisim yaklaşıyor" esprisinin hızla yayıldığı bölgede, sosyal medya hesapları cismin fotoğraflarıyla doldu. Paylaşılan fotoğrafların altında ise cismin ne olduğu konusunda tartışma başladı. Kimileri cismin keşif uçuşu yapan insansız hava aracı olabileceğini belirtirken, kimileri de balon olduğu görüşünü ortaya attı. Cismin rüzgar yönünde hareket etmesi balon olduğu ihtimali güçlendirse de, 3 saat boyunca havada kalması ve güneş ışığını kilometrelerce öteden yansıtması şüpheleri beraberinde getirdi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri de cismin görüldüğü noktalara giderek, bilgi aldı. Son olarak saat 11.00 sıralarında Seki Mahallesi'ne yönelen cisim, Akdağ üzerinde gözden kayboldu.

"DÜRBÜNLE BAKTIM ÜZERİNDE RENKLER VAR"

Bir akrabasının kendisini arayarak dışarıya çıkıp, havaya bakmasını istediğini belirten Güneşli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş, evin üzerine çıktığında cismi gördüğünü söyledi. Cismin minibüs büyüklüğünde olduğunu öne süren Gümüş, "Ağabeyimin dürbünüyle yakından inceleme fırsatı buldum. Balona benzeyen bir yapısı vardı. Yaklaştırınca renkli parçalar gördüm. Ancak ne olduğunu tam olarak tespit edemedik" dedi.