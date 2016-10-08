El frenini çekmeyi unuttuğu aracını pencereden atlayarak yakaladı
08 Ekim 2016, Cumartesi
Ataşehir'de bir şahıs arabasının el frenini çekmeyi unutunca, aksiyon filmini aratmayacak sahne yaşandı. Bir anda kaymaya başlayan arabasını durdurmak için yemek yediği restoranın penceresinden atlayan sürücü, otomobili durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Yemek yemek için bir restorana gelen Ali Çevik isimli şahıs arabasını restoranın önüne park etti. Arabasını park ederken el frenini çekmeyi unutan Çevik, yemek yediği sırada arabasının hızla aşağı doğru gittiğini gördü. Bunun üzerine arabasını kurtarmak isteyen Çevik restoranın penceresinden atlayarak Aarabasına koştu. Çevik, restoran çalışanlarının şaşkın bakışları içinde arabasına yolcu koltuğunun olduğu taraftan girerek el frenini çekti.
O anlar kamerada
Kameralara yansıyan görüntülerde Çevik, yemek yediği sırada arabasının aşağıya doğru kaydığı görüyor. Bir anda masadan kalkan Çevik, arabasına doğru koşmaya başlıyor. Daha sonra restoranın penceresinden atlayarak yolcu koltuğunun olduğu taraftan arabasına giriyor. El frenini çekerek arabasını durduruyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.