Balkonda lüks tekne !

28 Eylül 2016, Çarşamba
Başakşehir’de denize ve teknelere tutkun bir adamı, yerinin balkonunda 14. 5 metre uzunluğunda lüks tekne yaptı.
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