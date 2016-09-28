Ziraat Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı

28 Eylül 2016, Çarşamba
2016-2017 Ziraat Kupası 3. Tur Kura Çekimi, 'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekim töreninde 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFT Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kura çekimine katılan kulüplerin temsilcileri yer aldı.
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