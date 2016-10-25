TT Arena'da Lukas Podolski show!

25 Ekim 2016, Salı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Dersimspor karşısında kaydettiği 3 golle geceye damgasını vuran isim oldu.
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