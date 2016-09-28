Rıza Çalımbay’ın acı günü

28 Eylül 2016, Çarşamba
Türk futbolunun önemli değerlerinden Rıza Çalımbay, baba acısıyla sarsıldı. Eski futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın babası Bektaş Çalımbay, ’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Baba Çalımbay 73 yaşındaydı.
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