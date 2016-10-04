Kadın futbolcu santradan gol attı

04 Ekim 2016, Salı
FIFA Kadınlar U17 Dünya Kupası’nda, Venezuela forması giyen Deyna Castellanos, 90+4’te santradan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Ürdün’de düzenlenen FIFA Kadınlar U17 Dünya Kupası B grubu maçında Venezuela ile Kamerun karşılaştı.
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