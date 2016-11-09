Güntekin Onay'dan canlı yayında skandal sözler

09 Kasım 2016, Çarşamba
NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay canlı yayında terör örgütü propagandası yapan gazetecilere destek çıkarak skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları