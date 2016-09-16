Diarra transferi neden gerçekleşmedi!

04 Eylül 2016, Pazar
Transfer döneminin flaş isim Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, telefonla bağlandığı Beyaz Futbol'a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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