Beşiktaş, Benfica'yı Talisca ile vurdu!

14 Eylül 2016, Çarşamba
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk karşılaşmasında 90. dakikaya kadar 1-0 geride götürdüğü maçta Benfica karşısında Talisca'nın 90+3. dakikada attığı golle eşitliği sağladı: 1-1
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