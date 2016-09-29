Arda Turan, Barça'yı taşımaya devam ediyor!

28 Eylül 2016, Çarşamba
Milli futbolcu Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 65. dakikada Barcelona'ya Borussia Mönchengladbach karşısında 1-1'lik eşitliği getiren isim oldu.
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