68 yaşındaki haltercinin hedefi 3'üncü kez şampiyonluğu

28 Eylül 2016, Çarşamba
Antalya'da oturan eski milli halterci 68 yaşındaki Salih Suvar, perşembe günü 'da başlayacak Masterler Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor. Her gün antrenmanda toplamda 16 ton ağırlık kaldırarak şampiyonaya hazırlanan Suvar, gençlik döneminde kazandığı başarıların devamını, kazanacağı madalyalarla sürdürmek istediğini söyledi. Masterlerde son iki şampiyonasında madalya kazanan Suvar, 'daki şampiyonasına çok iyi hazırlandım. Hedefim madalya kazanmak. Halterde masterler kategorisinde art arda 3 kez şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu olmak istiyorum dedi.
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