68 yaşındaki haltercinin hedefi 3'üncü kez dünya şampiyonluğu
28 Eylül 2016, Çarşamba
Antalya'da oturan eski milli halterci 68 yaşındaki Salih Suvar, perşembe günü Almanya'da başlayacak Dünya Masterler Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor. Her gün antrenmanda toplamda 16 ton ağırlık kaldırarak şampiyonaya hazırlanan Suvar, gençlik döneminde kazandığı başarıların devamını, kazanacağı madalyalarla sürdürmek istediğini söyledi. Masterlerde son iki dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Suvar, Almanya'daki dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandım. Hedefim altın madalya kazanmak. Halterde masterler kategorisinde art arda 3 kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu olmak istiyorum dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.