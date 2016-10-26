Yerli tabanca NATO testini 6'ya katladı

26 Ekim 2016, Çarşamba
Giresun'da milli imkanlarla Karadenizli mühendislerin geliştirdiği MC 28 SA adı verilen tabanca, atış testinde NATO'nun belirlediği kriteri 6 kat aştı.
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