Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!

29 Eylül 2016, Perşembe
Terör örgütü FETÖ'nün karanlık yüzü deşifre olmaya devam ediyor...
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