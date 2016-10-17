Yavuz Bingöl'den ekran başındakileri hüzünlendiren türkü!

16 Ekim 2016, Pazar
Sanatçı Yavuz Bingöl, 53. Antalya Film Festivali açılış töreninde sevilen türkü 'Sarı Gelin'i seslendirdi.
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