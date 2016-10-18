Türkiye PYD'nin koridorunu deldi!

17 Ekim 2016, Pazartesi
Türk ordusu destekli muhaliflerin hedeflediği Bab'a 20 kilometre kaldı. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridoru Mare-Cerablus olarak derinleşti. Harekat, PYD/PKK'nın Fırat'ın batısında Afrin'le Münbiç'i birleştirmek istediği koridora sokuluyor. El Bab'ın ele geçirilmesiyle birlikte Afrin'le Münbiç'in arası tamamen açılmış olacak.
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