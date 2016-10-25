Türkiye düşmanları işbaşında!

25 Ekim 2016, Salı
Dış güçler Türkiye'deki ekonomik büyümeyi ve istikrarı engellemek için tüm kozlarını oynuyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri hain planın bölgedeki en büyük taşeronları...
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