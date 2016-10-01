Teröristlerin öldürülme anı kamerada

01 Ekim 2016, Cumartesi
Ordu’nun Mesudiye ilçesi ile Sivas’ın Koyulhisar sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda dün bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 6 terörist öldürülmüştü. Teröristlerin vurulma anı askeri araç kamerasına böyle yansıdı.
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