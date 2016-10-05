Sela okuyan müezzine darp anı cep telefonu kamerasında

05 Ekim 2016, Çarşamba
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darbedilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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