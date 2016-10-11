Şehit başkan Deryan Aktert’in son röportajı

11 Ekim 2016, Salı
PKK'lı teröristler siyasetçileri hedef almayı sürdürüyor. AK Parti Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu dün akşam şehit oldu. Şehit edilen siyasetçi bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte Deryan Aktert'in 15 Temmuz'dan sonra yaptığı açıklamalar...
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