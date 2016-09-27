PKK'lı hainlerin korkulu rüyası olacak yasal düzenleme!

27 Eylül 2016, Salı
TBMM, TCK'da reform gibi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları