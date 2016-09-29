MGK'dan 'OHAL uzatılsın' kararı çıktı!

29 Eylül 2016, Perşembe
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "MGK olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulundu" ifadesinde bulunuldu.
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