ABD'nin iki önemli kurumu Pentagon ve CIA'nın Ortadoğu'ya yönelik düzenlenen askeri müdahalelerin meşrulaştırılması için sahte terör videoları hazırlattığı ortaya çıktı. Terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği söylenen bazı kafa kesme videolarının da bizzat CIA ve Pentagon tarafından Londra merkezli bir PR şirketine hazırlatıldığı ve psikolojik harp yönteminin bir parçası olduğu ortaya çıktı. ABD bu videolar için İngiliz şirkete yaklaşık 540 milyon dolar ödemiş.
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