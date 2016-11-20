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İşte FETÖ'nün ilk terör karargahı

20 Kasım 2016, Pazar
Yaz-Boz ekibi Türk basınında ilk kez FETÖ'nün ilk terör karargahını görüntüledi.
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