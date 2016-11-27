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İşte FETÖ'nün Avrupa'daki terör karargahı

27 Kasım 2016, Pazar
Almanya Türkiye'de aranan FETÖ firarilerine kucak açmaya devam ediyor... A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında, FETÖ'nün Almanya'da kurduğu yeni karargah ekranlara geldi. A Haber ekibi Öz'ün Almanya'da bulunan otelde yaklaşık olarak 4 gün kaldığını daha sonra BND ajanlarının korumasıyla başka bir şehre gittiği bilgisine ulaştı.İşte FETÖ'nün Almanya'daki karargahı…
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