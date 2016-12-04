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İşte ananas şifreli o rafineri!

04 Aralık 2016, Pazar
Yaz-Boz ekibi FETÖ'nün TÜSİAD mensubu iş adamlarına peşkeş çekmeye çalıştığı Uganda'daki o rafineriye gitti.
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