14 Temmuz'da darbeyi çağrıştıran konuşmaları sebebiyle FETÖ işbirlikçiliği ve FETÖ'ye yardım suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'ın ev aramalarında ele geçirilen suç delillerinin detayları belli oldu. Mehmet Altan'ın evinden ikisi F serisi 6 ayrı 1 dolar ele geçirilirken yine aynı evde Fethullah Gülen'in orjinal sohbet kasetleri bulundu. Mehmet Altan'ın evinde ayrısa FETÖ bankası Bank Asya'da ait bankamatik kartı ele geçirildi.
İşte Ahmet ve Mehmet Altan'ın evinden çıkan deliller!19 Eylül 2016, Pazartesi
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