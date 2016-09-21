Elçiliği'ne saldırı anı kamerada

21 Eylül 2016, Çarşamba
Ankara'da Büyükelçiliği önünde sesleri duyulduğu, 1 kişinin yaralı olarak etkisiz hale getirildiği ve olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi.
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