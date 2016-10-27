Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin galası yapıldı

27 Ekim 2016, Perşembe
Merakla beklenen "Hz. Muhammed: Allah'ın elçisi" filminin galası yapıldı. Peygamber Efendimizin (s.a.v) çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlatan film, iddiasının hakkını verdi, izleyenlerden tam not aldı. Filmin galasına katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'da film hakkında görüşlerini paylaştı.
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