HDP'lilerin terörle ilişkisini özetleyen görüntüler 05 Kasım 2016, Cumartesi

Operasyonların adresleri farklı ama gerekçeler aynıydı: Silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak ve suç işlemeye tahrik etmek!

Savcıların iddiaları böyle… Peki, ama bu suçlamaların, kaynağı ne?

Daha dün gibi! Selahattin Demirtaş'ın 2012 yılında, terörist başı Abdullah Öcalan hakkında kurduğu, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" cümlesi, çok konuşuldu, çok tartışıldı.

"Bu direniş kazanacaktır. Öyle hendek çukur diyerek küçümsemeye çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar" demişti Demirtaş…

Bölge halkına hayatı zehir eden, o çukurlar! Neyse ki hepsi teker teker kapatıldı, ama bu sözler, unutulmadı.

Evet, tarih ortada! Figen Yüksekdağ'ın, terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG hakkındaki o sözleri, yani bir başka ifadeyle, propagandası, daha dün gibi:

Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz...

Her kelimesi, nefret kusan bir görüntü daha! Gözaltına alınan isimlerden en dikkat çekeni, HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan!

Söylediği sözler, bırakın propagandayı, teröristlere cesaret veriyordu: PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle...

Dedik ya. Unutulmadı o sözler, o görüntüler! Hepsi daha dün gibi!

HDP Şırnak Vekili Faysal Sarıyıldız ve HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk!

Biri, arabasıyla örgüte silah taşırken, diğeri, terörist cenazesinde görüntülenmişti.