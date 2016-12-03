Yol Durumu

Halep'teki Türkmen komutan A Haber'e konuştu

03 Aralık 2016, Cumartesi
Halep, tüm dünyanın gözü önünde bombalanmaya devam ediliyor. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı olmaksızın herkes bombaların hedefinde. Cephede çatışan Türkmen komutan Firas Paşa, Halep'in son durumunu A Haber'e anlattı, "güvenebileceğimiz tek liman Türkiye" dedi.
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