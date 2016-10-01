"Gülen'e CIA sahip çıkıyor"

01 Ekim 2016, Cumartesi
NSA Ajanı Wayne Madsen, firari teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili, A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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