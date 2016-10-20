Filistinli esnafın Türkiye ve Erdoğan sevgisi

20 Ekim 2016, Perşembe
Filistin'in Nasıra kentinde Türkiye’den gelen turistleri gören esnaf, rabia işareti yaparak Türkiye ve Erdoğan’a övgüler yağdırdı.
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