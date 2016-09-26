'FETÖ imamı'nın havalimanındaki görüntüleri kameralara yansıdı

22 Eylül 2016, Perşembe
FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu ve 5 yaşındaki çocuğu üzerinden 28 ülkedeki örgüt hesaplarına para transfer ettiği belirlenen Erdem K'nın, eşi ve iki çocuğuyla Pakistan'a kaçmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
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