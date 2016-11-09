Feto adını duydu apar topar yayını kesti!

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İslam düşmanı FOX TV'de bu sabah İsmail Küçükkaya Fox TV’de konuğunun “Recep Tayyip Erdoğan teröristbaşı Gülen’i teslim alır” dediği anda öyle bir panikledi ki, sözünü apar topar kesti.
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