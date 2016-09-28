FETÖ 1 doları Hollywood filminden esinlenmiş

28 Eylül 2016, Çarşamba
FETÖ üyelerinin üzerinde bulunan 1 dolarların sırrı ortaya çıkıyor. Terör örgütü üyelerinin haberleşmek için kullandığı 1 dolarların 2006 yapımı bir Hollywood filmine de konu olduğu ortaya çıktı.
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