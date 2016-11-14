Fatih Portakal aldığı ödülü FETÖ'cü o isme ithaf etti!
13 Kasım 2016, Pazar
Doğan Medya tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri büyük bir rezalete sahne oldu. FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal en iyi haber spiker ödülüne layık görülürken yaptığı skandal konuşmayla da adeta gündeme oturdu. Terör yanlısı medyanın önemli isimlerinden birisi olan Portakal konuşmasında FETÖ'cü ve PKK yandaşı isimlerle ilgili onore edici ifadeler kullandı. FOX spikeri yaptığı ödül konuşmasıyla herkesin tepkisini çekti.
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