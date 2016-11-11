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Erdoğan'ı böyle karşıladılar

11 Kasım 2016, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti Minsk'e gitti. Erdoğan'ın karşılandığı sırada yöresel bir sürpriz yapıldı. Bereket ve hoşgeldiniz anlamı taşıyan 'tuz ve ekmek' ikram edildi.
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