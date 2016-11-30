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Sevilen tiyatro ve sinema oyuncu Erdal Tosun, sabah saatlerinde İstanbul Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. O kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
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