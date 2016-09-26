Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta sevgi seli

20 Eylül 2016, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gelişinde bir grup Türk tarafından karşılandı.
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