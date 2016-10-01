Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

01 Ekim 2016, Cumartesi
TBMM yeni yasama yılı açılışı için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yerine polislerden oluşan Meclis Tören Mangası karşıladı.
Haber Videoları