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Beyaz Saray'da pedofili skandalı büyüyor

21 Kasım 2016, Pazartesi
Wikileaks’in sızdırdığı bir grup e-posta aracılığı ile gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran pizza gate skandalı Joe Biden’e sıçradı. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterileren Biden’in pedofili olduğu iddia ediliyor.
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