Başbakan Yıldırımdan gelin ile damada sürpriz

25 Eylül 2016, Pazar
Başbakan Yıldırım, Bağcılar'daki düğünlerine giderken kendisine el sallayan çiftin düğün konvoyunu durdurdu. Çifti tebrik eden Başbakan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdiği gelin ve damada hediye takdim etti.
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