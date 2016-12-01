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Başbakan Yıldırım salonu kahkahaya boğdu

01 Aralık 2016, Perşembe
Başbakan , Sheraton Otel'de düzenlenen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasının temsilcileri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, konuşması esnasında notlarıyla ilgili yaptığı espriyle tebessüm ettirdi. İşte Yıldırım'ın o anları....
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