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MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli bir basın mensubunun FETÖ ile ilgili sorduğu soruya öyle bir cevap verdi ki...
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