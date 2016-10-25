Bahçeli'den muhabire 'FETÖ' ayarı

25 Ekim 2016, Salı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli bir basın mensubunun FETÖ ile ilgili sorduğu soruya öyle bir cevap verdi ki...
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